Provate a scippargli il pallone. Se ci riuscite, potete sedervi comodamente in una ristretta cerchia, perchè quasi nessuno è capace di portare via dai piedi di Lucas Torreira la sfera, men che meno il pallino del gioco. Dopo la gigantesca prestazione con il Milan, tutta Italia si sta rendendo conto di quanto bravo sia il regista della Sampdoria, anche se a Genova se ne sono accorti tutti già da un paio d'anni. Torreira è piccolino, d'accordo, pure leggero, ma a centrocampo è una diga. Corre, rompe, 'picchia', imposta. Segna poco, anzi niente (è a 40 gara in Serie A con la maglia blucerchiata, e a 0 reti) ma non è ciò che Giampaolo gli chiede.



Contro il Milan, Torreira è stato il migliore in quattro categorie diverse. La Gazzetta dello Sport conteggia tre occasioni da gol create, undici recuperi, due dribbling e ben sei falli subiti. Ed è questa forse la statistica che più impressiona nello straordinario rendimento di Torreira. In questa Serie A, non c'è nessuno che abbia subito più falli del piccoletto uruguaiano. Sono ben 22 gli interventi irregolari patiti da Torreira, tanti quanti Belotti, che lo affianca nella speciale graduatoria. Gli avversari provano a 'buttarlo giù', approfittando della stazza: il regista è piccolino, 167 cm di altezza, ma chi se lo ritrova davanti per togliergli il pallone può solo fare fallo. E spesso neppure questo sistema è sufficiente.