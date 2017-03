Il derby, per Enrico Nicolini, è cominciato già da qualche settimana. Per la precisione da quando il suo amico e collega Mandorlini è stato chiamato a guidare il Genoa. Già, proprio i rossoblù, gli acerrimi rivali della Sampdoria che Nicolini porta nel cuore. La carriera o l'amore di una vita? A Nicolini la scelta non è neppure balenata in mente: 'No grazie, non me la sento di venire al Genoa' ha detto a Mandorlini.



Sabato i blucerchiati affronteranno proprio i rossoblù; sarà una partita speciale per Nicolini, come ogni derby del resto: "Penso che la Samp abbia avuto sempre una certa filosofia di gioco, che Giampaolo sta portando avanti dalla prima giornata. La squadra ha sempre avuto la sua identità: palla a terra e fraseggi stretti. Non penso che il momento attuale sia legato all’aver 'trovato la quadra' ma al fatto che tanti giocatori abbiano acquisito consapevolezza nei propri mezzi: dopo 27 giornate, è cresciuta l’esperienza di tanti giovani come Torreira, Linetty Schick o Fernandes" ha detto proprio Nicolini a Sampnews24.com. "Ad inizio stagione, a questi giocatori poteva mancare la certezza di avere le carte giuste per stare in Serie A, invece adesso sono maturati"



"Non credo che la Samp sia favorita, perché comunque al derby – se non ci sono clamorosi sbilanciamenti nei valori dei componenti – anche la squadra più debole può mettere in campo più agonismo e voglia di vincere di quella più forte" continua Nicolini analizzando la gara di sabato sera. "I valori si appiattiscono in questo caso, e potrebbe essere un bel derby perché non c’è da chiedere molto alla classifica: a quel punto ci si appella all’orgoglio, alla rivalità cittadina e alla voglia di arrivare davanti a fine stagione. Se ho sentito Mandorlini? Sì, gli ho consigliato di lasciar libero Muriel. Siamo amici fraterni, ma il derby è il derby e mi auguro che la Samp riesca a vincere. Mandorlini comunque sta facendo bene, spero che si tolga tante soddisfazioni, ma magari non contro di noi".



Il Netzer di Quezzi ha le idee chiare anche sull'alternanza in attacco tra Muriel, Quagliarella e la grande sorpresa di stagione, ossia Schick: "Credo che ormai non ci si ponga neanche più il problema. La squadra titolare è con Muriel e Quagliarella, Schick è una grande alternativa. E’ un grande giocatore ma Giampaolo non credo che cambierà, tantomeno in una partita così importante".



Nicolini è stato contattato anche dalla Samp per un futuro ruolo in società: "Non ne abbiamo più parlato, ci siamo ripromessi di parlarne con calma più in là. Sicuramente ci rincontreremo ma per ora è tutto fermo. Lo striscione dei tifosi dedicato a me? Mi son già espresso a riguardo: è stato bellissimo, mi hanno fatto una festa inaspettata perché non credevo di meritarmi così tanto" conclude l'ex calciatore. "Sono contento questi attestati di stima mi hanno riempito di gioia e ho ringraziato tutti".