La suggestione Cina per Antonio Cassano era tornata a circolare ieri, quando il nome del fantasista barese era stato accostato a quello di due club della Super League. Si trattava del Shandong Luneng e del Guangzhou R&F, disposte a mettere sul piatto circa 8 milioni per convincere Fantantonio ad accettare il trasferimento.



Secondo Il Secolo XIX Cassano aveva già ricevuto in passato e poi respinto le offerte di squadre cinesi. Addirittura ci sarebbe stata anche una messicana (il Tigres, di Monterrey) a tentare l'ex Milan e Inter. Le proposte però sarebbero sempre state declinate da Cassano, che vuole sentirsi ancora protagonista in Serie A.



La volontà di Fantantonio è quella di rimanere in Italia, in una società importante come l'Udinese, o il Sassuolo, o anche il Bologna, piuttosto che emigrare nell'estremo oriente dove oltretutto cominciano a farsi frequenti anche i casi di pagamenti non regolari. Per il momento però gli unici contatti con la Serie A sono quelli avuti con il Palermo, che ci ha provato a più riprese ma che Cassano non sembra intenzionato ad accettare. Il gradimento dell'Entella e di Gozzi restano evidenti, ma il giocatore non è stimolato dalla realtà della Serie B.