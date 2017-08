Radar accesi sull'Argentina: la Sampdoria alla ricerca di un centrale per completare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Giampaolo ha posato i suoi occhi a Buenos Aires, e in particolare sul River Plate, dove gioca Martinez Quarta, uno dei più promettenti difensori della Primera Division.



Il giocatore del River, classe 1996, è uno degli obiettivi principali di Corte Lambruschini. Secondo gianlucadimarzio.com la Samp per la difesa è alla ricerca di un profilo giovane, da far crescere grazie alle sapienti cure di Giampaolo, uno dei maestri in Serie A per quanto riguarda la fase difensiva. Recentemente l'allenatore del River Gallardo ha dichiarato incedibile Martinez, ammettendo di aver chiesto alla dirigenza di trattenerlo, ma i Millonarios dovranno scontrarsi con due ostacoli. Il primo è rappresentato dalla clausola rescissoria di Martinez Quarta, fissata a 15 milioni di euro: la Samp per il momento ne ha offerti 5, ma i margini di trattativa ci sono. Il secondo problema per il River è l'ombra della squalifica per doping comminata al centrale: bisognerà capirne l'entità, prima di fare valutazioni di mercato. Un discorso valido anche per la Samp.



Sempre da Corte Lambruschini filtrano anche indiscrezioni riguardanti il futuro di Lorenzo Tonelli, altro nome accostato ai blucerchiati e in uscita da Napoli. La recente esclusione dalla lista Uefa aveva alimentato nuove voci, ma la stessa Samp avrebbe fatto sapere di non essere più interessata all'ex Empoli.