Il portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ancora out per la sfida contro il Torino a causa di un problema al ginocchio. In porta ci sarà Puggioni. In difesa solito ballottaggio Regini-Dodò, mentre a centrocampo rientrerà dalla squalifica Linetty. Da valutare anche le condizioni di Barreto, alle prese con una contusione rimediata contro il Crotone. Sempre out Muriel e Sala.