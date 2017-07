La Sampdoria per alcuni giorni ha accarezzato un sogno suggestivo per il centrocampo. Si trattava di Jack Wilshere, giocatore dell'Arsenal che tanto solleticava le fantasie dei tifosi blucerchiati. La speranza di vederlo in blucerchiato, però, sembra destinata a rimanere tale. Anche perchè ormai da qualche giorno le trattative per portare il centrocampista inglese in Italia si sono arenate.



SENZA L'ADDIO DI SCHICK... - Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com le motivazioni sono principalmente economiche: l'ingaggio di Wilshere è estremamente alto, e sfora il tetto salariale a disposizione del club di Corte Lambruschini. Inoltre, le richieste dei Gunners (inizialmente superiori ai 10 milioni) si sono rivelate eccessive per i blucerchiati, intenzionati a trattare su una cifra più bassa. Oltretutto da Corte Lambruschini avevano intenzione di arrivare a Wilshere sfruttando anche gli introiti della cessione di Schick, che però non si è concretizzata.



RESTA A LONDRA - La Samp ha riflettuto in maniera piuttosto attenta sulle possibili implicazioni di un'operazione del genere, soppesando anche le condizioni fisiche dell'atleta e la sua possibile collocazione all'interno dello schieramento tattico di Giampaolo, e ha deciso di non affondare il colpo. Lo stesso giocatore sembrava maggiormente propenso a rimanere in Premier, possibilmente a Londra. Ecco perchè, per il momento, la suggestione Wilshere è destinata a rimanere tale.