Chiedete a un qualunque tifoso doriano quale sia la priorità per il mercato della Sampdoria nella prossima stagione: il 90% vi risponderà 'aumentare la clausola rescissoria di Schick, offrendo un nuovo contratto al giocatore'. E questa strategia è quella prescelta dalla dirigenza blucerchiata, che però si deve scontrare con le dure leggi del mercato.



In questo caso per la precisione la Samp ha dovuto fare i conti con la volontà dell'agente di Schick, Pavel Paska. Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini avrebbero capito che il procuratore del calciatore mira a non aumentare la famosa clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto di Schick. Anche perchè logicamente il calciatore è più 'appetibile' a 25 milioni che non a 40. E sembra pure difficile che l'entourage dell'attaccante ceco cambi idea da qui alla fine del mercato estivo.



A questo punto, la Samp resterebbe impotente di fronte alla clausola: se qualcuno si presenta a Genova con 25 milioni, Schick parte. A bussare alle porte di Ferrero potrebbero essere in particolare due società. Una è ovviamente l'Inter - che domenica si è mossa con l'osservatore Sotera - l'altra da non sottovalutare invece è la Juventus. In molti danno i nerazzurri in vantaggio ma attenzione anche ai bianconeri, abili a muoversi sottotraccia; tanto è vero che domenica al Ferraris c'era pure il capo scout della Juve Javier Ribalta. La preferenza di Schick, in caso di addio alla Samp, per il momento va alla Serie A. E la proposta della Vecchia Signora (dove le punte sono due) potrebbe rivelarsi maggiormente appetibile rispetto a quella dell'Inter, dal momento che Schick si ritroverebbe a sgomitare con Icardi per l'unica maglia disponibile in attacco.