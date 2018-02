La notizia del Milan fortemente interessato a Ivan Strinic è piombata all'improvviso in casa Sampdoria, anche perchè i blucerchiati si erano assicurati il laterale soltanto in estate. Il suo contratto in scadenza però ingolosisce i rossoneri, che vorrebbero il croato per puntellare la corsia mancina. Il Milan però non sarebbe l'unica società interessata. Potrebbe infatti riaprirsi anche un clamoroso scenario che prevederebbe il ritorno del giocatore al Napoli, alla corte di De Laurentiis.



Secondo Sportitalia la società partenopea starebbe pensando di riportare Strinic sul Golfo, e ciò potrebbe scatenare un vero e proprio duello tra il Napoli e il Milan. Alfredo Pedullà riporta anche un retroscena in merito alla trattativa tra la società milanese e il giocatore: il primo colloquio risalirebbe allo scorso fine settimana, quando la dirigenza rossonera ha incontrato l'agente Tonci Martic che avrebbe dato totale disponibilità ad un trasferimento a parametro zero.



Il Milan - che valuta Strinic come alternativa di Rodriguez - avrebbe avvisato la Samp per una questione di correttezza nei rapporti tra club e nei prossimi giorni parlerà nuovamente con l'agente per cercare di arrivare ad una definizione dell'operazione. Il Doria in estate si era assicurato Strinic dal Napoli con un contratto fino a giugno 2019, ereditando di fatto il precedente accordo tra l'ex Dnipro e la società azzurra. Nell'intesa tra Corte Lambruschini e l'entourage del croato era presente un'opzione di rinnovo subordinata però alla volontà del croato.