L'asta per Patrik Schick, alle condizioni attuali, non ci sarà. Ma non perchè manchino le pretendenti al centravanti della Sampdoria, anzi tutt'altro. La Serie A impazzisce per il ceco, e le richieste a Corte Lambruschini fioccheranno da qui all'estate. L'asta non si concretizzerà semplicemente a causa della clausola rescissoria da circa 25 milioni presente nel contratto del giocatore. Si tratta di una condizione che limita il margine di manovra del club blucerchiato: se si presenta qualcuno con l'importo richiesto, la Samp dovrà accettare.



Ferrero e Romei valutano di portare la cifra minima per lasciar partire Schick a 40 milioni, offrendogli anche un contratto più ricco, ma nel frattempo la Samp dovrà difendersi dagli assalti dell'Inter, una delle società accostate con più frequenza a Schick. E in quest'ottica la gara di San Siro di lunedì rappresenterà un trampolino di lancio importante per l'ex Sparta Praga, tanto è vero che già ieri il giocatore è tornato a Bogliasco per sottoporsi alle cure fisioterapiche necessarie per assorbire la botta subita nel match con la Juventus e farsi trovare pronto lunedì sera. I nerazzurri però non sono soli nella corsa al talento classe 1996.



ANCHE PARATICI - Juventus e Inter una dopo l'altra: curioso che proprio le due società maggiormente interessate a Schick se lo ritrovino di fronte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Già perchè a monitorare la sua crescita non c'è soltanto Ausilio, ma anche la Juve. Che, come al solito, si muove sottotraccia così da imbastire per tempo un'eventuale trattativa. Secondo Il Secolo XIX il braccio destro di Marotta Fabio Paratici sarebbe un grande estimatore del calciatore blucerchiato. E avrebbe avviato i primi contatti per bruciare la concorrenza. Il telefono dell'agente di Schick, Pawel Paska, in queste settimane suona spesso e volentieri: tra la Sampdoria, le prove di rinnovo e l'Inter si inserisce pure la Juventus. E il futuro del giocatore, in questo momento, resta incerto. L'unica certezza è che Schick ha messo l'Inter nel mirino. Per il momento, da avversario. E farà di tutto per esserci.