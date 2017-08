La Roma fa sul serio per Patrik Schick. Come riporta Sky Sport, i giallorossi hanno offerto 38 milioni di euro alla Sampdoria per l'attaccante ceco, proponendo un prestito biennale con obbligo di riscatto. Manca ancora il sì del classe '96, che al momento non ha accettato. L'Inter, intanto, si è spinta fino a 35 milioni, ma offre un prestito con diritto di riscatto, formula che non convince la Samp, mentre nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Paris Saint-Germain, che ha il gradimento del giocatore.