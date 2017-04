I nomi di Cristiano Biraghi e Gianluca Caprari non sono nuovi in casa Sampdoria: entrambi i giocatori di proprietà del Pescara sono già stati seguiti a più riprese dagli uomini mercato blucerchiati, e la retrocessione del club abruzzese potrebbe fare il gioco del Doria. Che nel frattempo monitora l'evolversi della situazione dei due giocatori.



Biraghi potrebbe rappresentare una delle soluzioni per quanto riguarda la fascia mancina, anche perchè nè Pavlovic nè Dodò hanno convinto pienamente, e la volontà di Giampaolo sembra essere quella di riportare Regini nel suo ruolo naturale, quello di centrale. Oltretutto già a gennaio Corte Lambruschini aveva proposto al Pescara uno scambio tra Biraghi e Pavlovic, l'operazione però non era andata in porto. Sul difensore c'è la concorrenza di altre due società di Serie A: si tratta del Chievo e dell'Udinese.



Diversa la situazione legata a Caprari. Il giocatore è dell'Inter, e i nerazzurri secondo Sampnews24.com sembrano intenzionati a capitalizzare al meglio il suo cartellino. La pista più calda al momento sembra essere quella che conduce a Sassuolo, magari inserendo il calciatore all'interno di un'operazione di più ampio respiro legata alla situazione di Domenico Berardi.