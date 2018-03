Siamo ancora lontani da giugno, ma la Sampdoria guarda già al mercato estivo e ai possibili colpi 'low cost' per rimpinguare le fila blucerchiate con nuovi calciatori da valorizzare. In quest'ottica rientra decisamente il nome di Mattia Bani, difensore centrale di proprietà del Chievo Verona, prossimo avversario dei blucerchiati in campionato.



Secondo La Gazzetta dello Sport il giovane calciatore ex Pro Vercelli sarebbe seguito dal club di Corte Lambruschini. Ad inizio stagione, Bani aveva faticato a trovare spazio ma nelle ultime uscite Maran lo ha spesso utilizzato da titolare, attirando parecchie società. Tra esse ci sarebbe anche la squadra di Massimo Ferrero, che molto probabilmente approfitterà del match al Bentegodi per chiedere informazioni alla dirigenza gialloblù sul difensore classe 1993. Bani attualmente ha un ingaggio molto basso - guadagna circa 100mila euro a stagione - ma un contratto con scadenza a giugno 2020.