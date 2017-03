La Sampdoria è entrata ufficialmente nella settimana che porta al derby, ma il mercato in casa blucerchiata non dorme mai. Soprattutto per quanto riguarda i giovani talenti in rampa di lancio. Il nuovo obiettivo sul taccuino della dirigenza doriana ha il nome di Uros Djurdjevic, che già ha assaggiato il calcio italiano transitando da Palermo la scorsa stagione.



Passato al Partizan Belgrado, il giocatore serbo ha ritrovato la continuità mettendo in mostra i numeri che prometteva già qualche anno fa: 13 gol stagionali, 11 in campionato in 16 gare, sono un bottino di tutto rispetto per un calciatore classe 1994 che ha attirato su di sé parecchie importanti società del mondo pallonaro europeo.



Secondo clubcall.com, su Djurdjevic si starebbero muovendo, oltre alla Sampdoria, anche Sunderland, Arsenal, Manchester City e Leicester. La sua quotazione potrebbe anche salire ulteriormente perchè l'ex rosanero parteciperà all'Europeo Under 21 con la Serbia.