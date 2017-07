La Sampdoria si muove anche in entrata: e nonostante il ds Osti abbia seguito ieri il primo giorno di ritiro da bordocampo, l'attività del dirigente blucerchiato non si è fermata. Il nome nuovo per quanto riguarda l'attacco doriano è quello di Luan, centravanti classe 1993 del Gremio.



Il giocatore è seguito anche dall'Inter, ma i blucerchiati nelle ultime ore avrebbero presentato al club brasiliano una prima offerta ufficiale per il calciatore. La Samp dovrà inevitabilmente scontrarsi con le elevate richieste economiche del Gremio: il club di Porto Alegre chiede circa 18 milioni per il suo gioiello, ma secondo Sky Sport la Samp proverà ugualmente ad imbastire una trattativa per la punta.