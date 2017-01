Laha puntato un possibile rinforzo per la difesa: si tratta di Lorenco, centrale di proprietà dell'considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. L'interesse di Corte Lambruschini è cresciuto in queste settimane , e i blucerchiati sarebbero pronti all'affondo per il giocatore classe 1996.Gli uomini mercato doriani secondo alfredopedulla.com starebbero preparando un'offerta scritta per Simic: l'Hajduk chiededi euro, la Samp potrebbe offrirnepiù bonus. Simic, nel frattempo, è in Turchia con l'Hajduk. Potrebbe però prendere presto un aereo, direzione Genova: la Sampdoria lo aspetta.