La Sampdoria prova ad accelerare per Jorge Merè, difensore centrale dello Sporting Gijon. La concorrenza per il giocatore punto fermo dell'Under 21 spagnola non manca, e ci sarebbero anche parecchie società di prima fascia interessate al classe 1997. La dirigenza di Corte Lambruschini starebbe però cercando di battere sul tempo le altre squadre, tanto da presentare una prima offerta ufficiale al club proprietario del cartellino.



La Samp avrebbe proposto allo Sporting un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. I blucerchiati, secondo gianlucadimarzio.com, avrebbero dato l'incarico all'avvocato Beppe Bozzo di chiudere l'operazione, e sarebbero in attesa di una risposta da parte della formazione asturiana retrocessa quest'anno entro giovedì. Solamente allora si capirà se il futuro di Merè potrà essere realmente a Genova, sponda Samp.