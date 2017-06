La Sampdoria, che ha quasi chiuso l'affare Ilicic con la Fiorentina, ha anche una suggestione molto importante da cullare: è quella che conduce a Wesley Sneijder, trequartista ex Inter attualmente al Galatasaray. Già ieri si era diffusa la voce di un interessamento doriano per l'olandese, conteso dal Bologna e dall'MLS. Andare a giocare negli U.S.A., però, vorrebbe dire perdere il Mondiale di Russia 2018 (anche se il cammino nelle qualificazioni della nazionale Oranje è tutt'altro che semplice) e Sneijder tiene alla manifestazione, che potrebbe essere l'ultima della sua carriera.



Oggi a Roma dovrebbe andare in scena un incontro tra il procuratore di Sneijder e l'avvocato Romei. Nel caso la trattativa dovesse proseguire, sarebbe probabilmente seguita in prima persona dal braccio destro di Ferrero, Va detto anche che la convivenza nel ruolo con Ilicic potrebbe risultare difficoltosa. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica però Giampaolo potrebbe anche prendere in considerazione alcune piccole variazioni al suo credo tattico, così da schierare entrambi i giocatori.