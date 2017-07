Josip Ilicic è in arrivo a Genova, sponda Sampdoria. Sarà lo sloveno il futuro trequartista blucerchiato, pronto a prendere il posto di Bruno Fernandes finito allo Sporting Lisbona. Il calciatore della Fiorentina è atteso per questa sera in città, mentre domani mattina dovrebbe sostenere le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il Doria.



Alla Fiorentina secondo Il Secolo XIX dovrebbero andare circa 5,5 milioni, con una parte fissa di 4,5 e un ulteriore milione di bonus. Ilicic invece firmerà un triennale a 1,1 milioni a stagione. Trequartista, all'occorrenza anche seconda punta, lo sloveno classe 1988 ha battuto anche la concorrenza di un certo Sneijder, che non approderà a Genova dopo le valutazioni interne fatte dalla dirigenza di Corte Lambruschini.