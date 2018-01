Filip Djuricic è giunto al momento dei saluti: il trequartista della Sampdoria, ormai è chiaro, lascerà Genova in questa sessione invernale. Il suo futuro però molto probabilmente sarà ancora in Italia, perchè lo stesso calciatore sembra intenzionato a privilegiare la Serie A alle altre destinazioni. In questo momento, la pista più calda sembra essere quella che conduce al Benevento.



Oggi il suo nuovo agente (si chiama Saporetti) incontrerà il club giallorosso per discutere ulteriori dettagli dell'operazione. Secondo Il Secolo XIX c'erano anche altre società estere interessate all'ex Benfica, ad esempio il Basilea e la Stella Rossa, ma lo stesso Djuricic vuole giocarsi le sue carte nel campionato italiano. La Sampdoria dal punto di vista economico non guadagnerà nulla dalla cessione di Djuricic, che era stato valutato circa 3 milioni nell'ambito dell'operazione conclusasi con il trasferimento di Pedro Pereira in Portogallo, anche perchè il contratto del numero 10 blucerchiato scadrà a giugno. Su Djuricic c'erano anche altre società, come la Spal e il Crotone. La Stella Rossa invece, seppur defilata, avrebbe mantenuto anche i contatti con l'entourage del calciatore.