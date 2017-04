Ormai ci siamo: questione di ore, ma la tanto attesa firma arriverà: Marco Giampaolo oggi siglerà il prolungamento di contratto con la Sampdoria, e si legherà al club blucerchiato sino al 2020. La notizia era nell'aria da tempo, confermata a più riprese dai vertici di Corte Lambruschini, ma l'ufficialità sancirà comunque un passo avanti importante, perchè metterà i blucerchiati al riparo dai possibili interessamenti delle cosiddette 'big' del campionato, risvegliate dalla grande stagione dell'ex allenatore dell'Empoli.



Ieri Ferrero è arrivato a Genova, oggi il presidente doriano salirà al Mugnaini per seguire l'allenamento e in seguito secondo Il Secolo XIX dovrebbe arrivare anche la firma sull'accordo con Giampaolo. Al tecnico blucerchiato verrà anche aumentato l'ingaggio, da 800mila euro sino a quasi 1,2 milioni a stagione. Cifre importanti per quello che la Samp ritiene essere l'allenatore giusto per il progetto sul futuro.