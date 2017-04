Giornata importante in casa Sampdoria. Non per il campo, che comunque vedrà impegnata la truppa blucerchiata nella rifinitura mattutina, bensì a livello societario. Questo perchè a mezzogiorno a Roma si terrà l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, con due ordini del giorno molto importanti. Uno riguarda l'approvazione del bilancio, il primo in attivo della gestione Ferrero grazie alle tante plusvalenze di quest'estate, l'altro invece è incentrato sulla definizione del nuovo assetto societario.



Ferrero dovrebbe mantenere la carica di presidente, ma solo quella di natura civilistica. Anche perchè la decadenza riguarda solo l'aspetto politico sportivo: in sostanza, Ferrero si farà chiamare presidente, senza poter firmare i contratti dei giocatori o intrattenere rapporti con gli organi istituzionali sportivi. L'avvocato Romei non assumerà nuovi ruoli, mentre alcuni dei poteri di Ferrero (specificati nel CDA di novembre) verranno delegati ai dirigenti. "Alcune deleghe sono già assegnate - spiega comunque Romei a Il Secolo XIX - Io ad esempio ho quella per i rapporti con la Lega, Osti e Ienca hanno quelle sulle firme e le sottoscrizioni di qualunque atto federale". E sia Osti che Ienca che il direttore operativo Bosco hanno poteri relativamente alla partecipazione di qualunque assemblea di Lega e Figc. Qualche ulteriore incarico poi potrebbe essere affidato a Pradè, mentre è ancora da capire se il patron doriano attribuirà ulteriori compiti alla figlia Vanessa, ad oggi consigliere del club doriano.