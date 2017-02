La Sampdoria si coccola il suo gioiello. Patrik Schick è esploso in blucerchiato, e ora tutti vogliono il talento scoperto dagli scout doriani e valorizzato da mister Giampaolo. L'attaccante ceco non parte spesso titolare, ma da subentrato fa sentire eccome la sua presenza. Sono già 5 i gol in campionato, a cui vanno sommati i due messi a segno in Coppa Italia, e le due autoreti propiziate contro Napoli e Bologna. Tutto questo in soli 754 minuti complessivi. La media è impressionante.



Con questi numeri, è naturale che parecchie società di Serie A gli abbiano messo gli occhi addosso. Quella più interessata al momento sembra essere l'Inter, che già oggi potrebbe vedere l'agente del calciatore. Secondo La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo Piero Ausilio si incontrerà con il procuratore del centravanti ceco, che sarebbe il primo nome sulla lista come vice Icardi.



Attenzione però anche alla situazione legata a Luis Muriel, altro giocatore che ai nerazzurri fa gola da parecchio. L'Inter però potrebbe muoversi per i due blucerchiati soltanto in seguito alla qualificazione alla Champions League, considerando le clausole rescissorie inserite da Ferrero nei contratti sia di Schick che di Muriel.