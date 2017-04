Passate Pasqua e Pasquetta, la Sampdoria è pronta a tornare in campo per preparare la sfida con il Crotone. I blucerchiati torneranno al lavoro oggi al Mugnaini, dove secondo Il Secolo XIX è atteso anche l'avvocato Romei, che dovrebbe arrivare da Roma in giornata.



La Samp riprenderà la marcia d'avvicinamento alla gara di domenica ripartendo dalla sconfitta di Sassuolo, e da un Dennis Praet positivo nella prima frazione, ma costretto a lasciare il terreno di gioco dopo lo scontro con Pellegrini e la botta in testa con conseguente copiosa perdita di sangue. Il centrocampista belga verrà valutato dallo staff sanitario blucerchiato, ma è fuori di dubbio che Praet farà di tutto per prendere parte alla gara con il Crotone: Linetty è squalificato e il posto da titolare dovrebbe essere appannaggio propriod dell'ex Anderlecht.