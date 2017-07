Con il rientro in gruppo di Murru, la Sampdoria di Giampaolo ha potuto lavorare ieri con una difesa potenzialmente titolare: l'ex Cagliari a sinistra, poi Regini, Silvestre e Sala. E' evidente però come ai blucerchiati manchi ancora almeno un centrale, e quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per arrivare alla fumata bianca con Omar Colley del Genk.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica oggi gli uomini mercato doriani attendono una risposta dal club belga. L'accordo con il centrale gambiano c'è già, manca ancora quello con la società proprietaria del cartellino, e in quest'ottica potrebbe risultare fondamentale l'opera di mediazione degli agenti di Colley. L'altro obiettivo è invece Gian Manco Ferrari del Sassuolo. Nei giorni scorsi i neroverdi avevano rifiutato 10 milioni di euro dalla Samp. L'accelerata della squadra emiliana per Goldaniga potrebbe però riaprire alla cessione di Ferrari, con la Samp che sembra intenzionata a mettere nuovamente sul piatto la cifra richiesta.