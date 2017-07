La Sampdoria resta in attesa di poter affondare per il suo primo rinforzo in difesa: l'obiettivo numero uno è Jorge Merè, centrale spagnolo classe 1997. Proprio oggi dovrebbe arrivare la risposta da parte dello Sporting Gijon, proprietario del cartellino del calciatore, in merito al futuro del suo talento.



I blucerchiati si attendono una risposta positiva, per affidarlo alle cure di mister Giampaolo già dal ritiro. Se però non dovesse arrivare l'assenso dal club spagnolo secondo gianlucadimarzio.com la Samp potrebbe virare su un altro giocatore, senza insistere per il capitano della Spagna Under 21. Bisogna ricordare anche che la concorrenza per Merè è piuttosto forte: piace in Liga e pure in Serie A.