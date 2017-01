La Sampdoria movimenta il mercato dei difensori. Il tecnico Giampaolo è alla ricerca di un rinforzo, considerando anche che Luka Krajnc pare destinato a lasciare Genova. Il nome balzato agli onori delle cronache oggi è quello di Marios Oikonomou; classe 1992, e con già alle spalle una buona esperienza tra Cagliari e Bologna, il centrale rossoblù era già stato seguito durante la sessione estiva dalla Samp.



Si tratta di uno di quei profili che ciclicamente tornano ad essere accostati alla società doriana. E in effetti il gradimento da parte della società blucerchiata nei confronti del giocatore ci sarebbe realmente, anche perchè la dirigenza emiliana sta cercando di portare al Dall'Ara Ante Budimir. Tanto è vero che nelle ultime ore è rimbalzata anche l'ipotesi di uno scambio tra il difensore e il centravanti croato.



Per il momento però secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com Corte Lambruschini non avrebbe ancora contattato direttamente il giocatore, nè il suo entourage. Il destino di Oikonomou, al momento, sembra destinato ad essere ancora il Bologna, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio.