Nienteper: il profilo del difensore centrale delera uno di quelli in lizza per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Giampaolo, ma per il momento il futuro del difensore greco, come già anticipato da Calciomercato.com , non sarà a Genova.Una volta saltato il trasferimento in rossoblù di Ante, la pista Oikonomou sembra così destinata a sfumare per i blucerchiati. A scriverlo è Il Corriere di Bologna; secondo il quotidiano gli emiliani a questo punto non apporteranno ulteriori modifiche al reparto. Eventuali movimenti sarebbero previsti soltanto in caso di interessamenti proprio per Oikonomou, in caso contrario è probabile che la difesa di Donadoni resti invariata sino al termine della stagione.