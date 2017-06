Si anima anche in entrata il mercato della Sampdoria, dopo i tanti movimenti sul fronte delle uscite: l'ufficialità del trasferimento di Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona ha liberato una casella sulla trequarti, e per riempire il vuoto lasciato dall'addio del portoghese gli uomini mercato di Corte Lambruschini lavorano su tre piste, come anticipato dallo stesso Ferrero qualche giorno fa.



Il nome più concreto, al momento, è quello di Josip Ilicic, sloveno della Fiorentina che sembra essere davvero ad un passo dal vestire il blucerchiato. L'accordo tra i due club è stato raggiunto oggi, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per l'intesa: in Italia è atteso l'agente del giocatore, Amir Ruznic, che secondo gianlucadimarzio.com riceverà la proposta doriana. Ferrero offre al trequartista ex Palermo un triennale con opzione per un'ulteriore stagione.



Nella testa del patron della Samp però si erano formate anche due idee piuttosto ambiziose: una conduce a Wesley Sneijder mentre l'altra porta a Stevan Jovetic. Entrambi i nomi però sono destinati a rimanere solamente una suggestione in caso la Samp riuscisse a chiudere per Ilicic, che al momento sembra essere il prescelto in vista della prossima stagione.