Si prospetta un'estate intensa per Carlo Osti. Anche perchè la Sampdoria, da qui alla chiusura del mercato estivo, sarà al centro di trattative e indiscrezioni a non finire. Tra le voci attorno a Schick, il rinnovo di Marco Giampaolo e i 'mal di pancia' dell'agente di Lucas Torreira, l'agenda di Osti è già piuttosto fitta.



​Il ds blucerchiato ha fatto il punto su alcune tematiche di casa Samp a Rai Sport, partendo proprio dal futuro di Torreira: "Lucas ha un contratto in essere con la Sampdoria che scade il 30 giugno 2020, non ci sono problemi, si è imposto venendo dalla serie B con il Pescara nel nostro campionato, penso che sia il metodista più forte e maturo in serie A" racconta Osti, come riporta Sampdorianews.net. "Lo stanno seguendo, a fine giugno magari valuteremo anche eventualmente di prolungare il contratto. Se gli agenti vogliono parlare ci mancherebbe altro, è un loro diritto farlo, ma ripeto nel caso di Torreira non c'è assolutamente nessun problema".



Spazio anche al futuro del tecnico doriano, vicinissimo a firmare un nuovo accordo con la Samp: "Giampaolo ha un contratto che scade con il club il 30 giugno 2018, detto questo, noi vorremmo prolungare questo rapporto perchè siamo convinti che sia l'allenatore giusto per la Samp, per il nostro progetto che prevede la valorizzazione dei giovani, quindi lo riteniamo l'uomo più adatto per portare avanti questo discorso”.