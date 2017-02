Il futuro di Marcotiene banco in casa, dopo che nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione di un interesse della Fiorentina per il tecnico blucerchiato. Un futuro che però dovrebbe essere ancora a tinte doriane, almeno stando a quanto trapela dai vertci di Corte Lambruschini. Dopo il comunicato diramato dallo stesso Giampaolo ieri , oggi sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore sportivo del club genovese Carloa blindare ulteriormente il mister: "Giampaolo ha un contratto fino al 30 giugno del 2018. Al di la di questo, però, il mister, si trova bene alla Sampdoria e sta portando avanti un ottimo lavoro" ha detto il dirigente a Primocanale."Fa piacere che i nostri giocatori siano sotto i riflettori. Questo vuol dire che è stata fatto un'ottima, che il nostro scouting sa lavorare molto bene ed inoltre che la direzione sportiva, in particolare Pecini, sa scegliere i profili giusti. Questi ragazzi rappresentano il patrimonio di questa società, noi abbiamo l'obbligo di farli crescere nel miglior modo possibile" prosegue poi Osti, come riporta Sampdorianews.net.Il dirigente conclude analizzando i prossimi traguardi che la Samp dovrà inseguire: "L'obiettivo è fare più punti possibili. Ad inizio stagioneprioritaria, se non la crescita dei nostri giovani e costruire un'identità di gioco per potersela giocare alla pari con qualsiasi avversario. Siamo contenti della crescita di questa squadra".