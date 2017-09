Dopo solo sei giornate di campionato, iniziano già a circolare le voci di mercato attorno alla Sampdoria, complice anche l'ottimo avvio in campionato della truppa di Marco Giampaolo. Ad impressionare nella rosa blucerchiata è stato soprattutto Lucas Torreira, il regista che piace a mezza Serie A. La Samp, però, non è intenzionata a cedere il giocatore.



A confermarlo, blindandolo sino a giugno, è stato il direttore sportivo Carlo Osti: "Quando parliamo di Torreira ci riferiamo ad un grande giocatore. Lo abbiamo scoperto ai tempi del Pescara, il ragazzo sta mettendo in mostra grandissime potenzialità al secondo anno nella massima serie. La Sampdoria se lo tiene stretto, questo gruppo non sarà toccato fino a giugno" ha detto il dirigente doriano a Rai Sport. "Sono legato a mister Giampaolo dall'esperienza di Treviso, risalente a 15 anni fa. Personalmente mi auguro che possa restare alla Sampdoria a vita, in quanto rappresenta l'essenza della Sampdorianità. Speriamo di avere un rapporto a lungo con il mister, anche se giustamente ogni tecnico può avere le proprie ambizioni".



Inevitabile parlare anche di Patrik Schick: "Abbiamo portato a termine una cessione a cifre importanti, parliamo di un grande talento, è come paragonarlo ad un quadro dal valore inestimabile. La Roma ha fatto un'ottima operazione, Patrik ha fornito un grande contributo alla Samp, sono convinto che riuscirà a fare la differenza anche nella capitale".