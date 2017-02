Nella Sampdoria ci sono parecchie stelle in rampa di lancio. Una situazione che porta grande soddisfazione al direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti, che ha avuto i meriti (insieme alla squadra mercato doriana) di scovare numerosi dei talenti in forza oggi nella formazione di Giampaolo.



Una delle principali scoperte del dirigente, ai tempi di Lecce, è stato Luis Muriel. Lo stesso Osti lo ha ricordato ai microfoni di Sky Sport, parlando del colombiano: "Ero andato a vedere una partita della Primavera dei friulani ad Azzano Decimo e Luis mi stupì per le sue caratteristiche. Dopo l’esperienza con l’Atalanta, non ero ancora vincolato a nessun club così mi ripromisi che, appena accettato un incarico, avrei fatto di tutto per portarli con me" racconta il dirigente.



"Luis è un diamante grezzo - continua Osti - ha i numeri di un fuoriclasse ma l’allenatore deve saperlo 'lavorare'. Il merito è anche di Giampaolo, che lo ha aiutato a trovare la giusta continuità sia dal punto di vista atletico che mentale. A giugno decideremo insieme il suo futuro. Può ambire a una grande squadra, certamente. Al momento, però, Luis gioca per la Samp".



Tanti elogi anche per il compagno di reparto, Patrik Schick: "Un mix di qualità, quantità ed intelligenza tattica; ha avuto un impatto difficile col campionato, poi ha capito come sfruttare le sue caratteristiche in Italia: vedrete - riporta Sampnews24.com - anche lui farà tanta strada!"