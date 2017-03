Giornata turbolenta e movimentata, per la Sampdoria e per il suo direttore sportivo Carlo Osti. Nel pomeriggio l'incontro con Cassano, che ha sancito l'addio definitivo ai colori blucerchiati del calciatore (che aveva chiesto di allenarsi ancora a Genova con la Primavera doriana) poi la partenza per Lavagna, dove ha accompagnato Emiliano Viviano a ritirare il premio 'Rete d'Argento'.



Ai microfoni di Sky Sport, Osti ha voluto sminuire il presunto 'caso' sorto attorno al fantasista barese: "Avevamo un accordo, Cassano ha rescisso il contratto consensualmente, quindi non c'è nessun caso. La Samp ha concesso al giocatore un po' di tempo per allenarsi fino ad oggi, ovvero fino a quando Cassano poteva firmare con un altro club. La vita va avanti, questa è la normalità".



Osti invece a Telenord ha avuto parole di grande stima per l'estremo difensore della Samp Viviano: "Io penso che sia un grande portiere ma non voglio giudicarlo solo dal punto di vista tecnico. Ho ancora in mente le due parate sui rigori con Sassuolo e Lazio nella scorsa stagione, che sono state molto importanti per la nostra salvezza. E’ stato uno dei protagonisti di quel risultato. Io penso che Emiliano abbia la capacità di entrare nei cuori dei tifosi perché è un uomo vero, un uomo normale in un mondo in cui è faticoso trovare la normalità. Inoltre il suo è stato uno dei pochi casi nella mia carriera in cui un giocatore si è ridotto lo stipendio per andare in un club, voleva fortemente la maglia blucerchiata e voleva rimettersi in gioco dopo l’avventura in chiaroscuro all’Arsenal".



"Penso che non ci sia la possibilità che la squadra si rilassi eccessivamente - prosegue Osti parlando del momento attuale dei blucerchiati, come riporta Sampdorianews.net - perché è un gruppo serio, che vuole migliorare e con un tecnico bravo a mantenere concentrato il gruppo. Le cose stanno andando bene e vorremmo che andassero anche meglio. La Samp è sempre stata molto attenta ai giovani. Abbiamo un’ottima Primavera, bravi giovani monitorati costantemente dalla prima squadra. Il rinnovo di Baumgartner è un segnale che la Samp dà molta importanza ai giovani".



In chiusura, Osti ha trovato anche il tempo per una battuta su Enrico Nicolini, che ha recentemente rifiutato il Genoa per amore dei colori della Samp: "Il gesto di Nicolini è stato bellissimo. Ho giocato tante volte contro di lui ed è bello incontrarlo nuovamente a Genova. Stiamo valutando con lui alcune cose”.