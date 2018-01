Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, fa il punto sulle trattative di mercato a Premium Sport prima della sfida con la Roma: "Prendere gol a 3' dalla fine brucia ma la scorsa doveva finire in pareggio. Sappiamo che è una gara difficile ma anche che siamo una buona squadra, che sa imporre il suo gioco anche su campi difficili. Giaccherini? Domani ci incontreremo a bocce ferme, anche con l'allenatore. Serve capire se lo dobbiamo far venire o andare avanti così. Schick? Per me è un grande campione ma non posso giudicare il suo rendimento a Roma. Da noi ha fatto cose straordinarie. Caprari? Non ce l'hanno chiesto, quindi non pensiamo neanche a un suo sostituto".