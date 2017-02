Prevista per oggi in casa Sampdoria la ripresa degli allenamenti, con il Bologna nel mirino. Per i blucerchiati, però, sarà anche giornata di controlli per i calciatori infortunati. E' il caso, ad esempio, di Edgar Barreto, lasciato fuori da Marco Giampaolo all'ultimo minuto in occasione della sfida con il Milan.



Il centrocampista paraguaiano, vero e proprio cardine della formazione blucerchiata,ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra. Oggi verrà sottoposto ad ulteriori esami ma, secondo Il Secolo XIX, filtra ottimismo in merito alle sue condizioni. Barreto quasi sicuramente salterà il match con il Bologna, ma dovrebbe rientrare già la domenica successiva, per Sampdoria-Cagliari.



Nel frattempo, il suo posto a centrocampo verrà preso ancora una volta da Karol Linetty, che andrà a comporre il consueto terzetto sulla linea mediana insieme a Torreira e a Dennis Praet.