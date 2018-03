La truppa di Marco Giampaolo passerà una Pasqua decisamente diversa dall'ordinario. La Sampdoria non trascorrerà la festività a Genova, bensì a Granozzo con Monticello, meglio noto come Novarello, sede del centro sportivo del Novara. L' idea era venuta da qualche giorno al presidente Ferrero e alla dirigenza, e nelle ultime ore è stata confermata.



Alla base della decisione ci sono ovviamente motivazioni logistiche, ma anche motivazionali: il Doria spera di fare gruppo e di trovare la miglior concentrazione possibile in vista di un tour de force decisamente importante, perché dai 3 impegni contro Chievo, Atalanta e Genoa passerà gran parte della corsa europea di Quagliarella e compagni. Ferrero, salito nei giorni scorsi a Bogliasco per un confronto con Giampaolo, ha fatto passare un messaggio ben preciso: non si tratta di una soluzione punitiva, bensì di una scelta utile per fare gruppo e ritrovare lo smalto perduto.



I blucerchiati, dopo il match con il Chievo in programma sabato alle 18 al Bentegodi non torneranno a Bogliasco. La Samp si sposterà a Novarello, che ha dato la piena disponibilità rispetto ad altre strutture alberghiere, scrive Il Secolo XIX. La squadra, accompagnata dai vari medici, fisioterapisti e da tutto lo staff di Giampaolo soggiornerà nell'hotel vicino a Novara sabato e domenica. Lunedì, dopo l'allenamento, si sposterà a Bergamo per affrontare l'Atalanta alle 18.30, poi rientrerà a Genova per preparare il derby.