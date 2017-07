La Sampdoria non ha certo apprezzato il clamoroso dietrofront di Josip Ilicic, promesso ai blucerchiati e clamrosamente allontanatosi da Genova, direzione Atalanta. La dirigenza di Corte Lambruschini è furiosa con il giocatore, e con il suo entourage: è vero che a fare fede, in trattative del genere, è la firma del calciatore ma in effetti la Sampdoria qualcosa dalla sua ce l'ha. Il Doria può contare su un precontratto siglato venerdì dall'agente in cui si pattuisce l'ingaggio triennale e l'opzione per la quarta stagione, e inoltre le due società (quella genovese e la Fiorentina) hanno firmato e controfirmato la proposta di acquisto per 4,5 milioni più bonus.



In teoria, la Samp fa sapere che se oggi Ilicic dovesse sostenere le visite mediche con l'Atalanta ci sarebbero gli estremi per una denuncia federale. Anche perchè fino a ieri sera, stando a Il Secolo XIX, la Fiorentina non aveva ancora contattato i blucerchiati per smentire gli accordi di cessione. Oggi ovviamente si saprà qualcosa di più: la speranza dei tifosi è che il Doria torni a seguire la pista Sneijder, bocciato a suo tempo da Osti, Pradè e parzialmente anche da Giampaolo.



L'avvocato Romei, principale sponsor dell'operazione, in questi giorni era in vacanza ad Ibiza e Formentera: nessuno può dire se abbia continuato i contatti con l'agente dell'olandese, anche se comunque riaprire l'operazione non sarebbe del tutto indolore considerando tutte le incomprensioni verificatesi in seno alla Samp nei giorni scorsi.