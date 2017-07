Ancora scottato per la recente vicenda che ha coinvolto, Patrikriflette sul suo futuro. L'attaccante ceco in questo momento è a Praga, per rilassarsi e rimanere sereno in vista di quella che potrebbe essere una delle decisioni più importanti nella sua carriera. Il centravanti blucerchiato, insieme ai suoi agenti e alla sua famiglia, ragionerà con attenzione sulle situazioni di mercato che si sono sviluppate in questi giorni. L'lo aspetta, la dirigenza nerazzurra è volata in Cina per ricevere da Suning il beneplacito ad un affondo, e farà di tutto per convincere la Samp che però ieri con le parole del presidente Ferrero hanno notevolmente raffreddato la trattativa. Secondo gianlucadimarzio.com non andrebbe neppure esclusa l'ipotesi che, in blucerchiato. E pure la dirigenza del club di Corte Lambruschini ragiona su questa eventualità, anche perchè adesso la clausola che pendeva sull'ex Sparta Praga è scaduta, e il Doria ha più margine di manovra. Le parti si incontreranno tra circa 15 giorni, per discutere in maniera più approfondita del futuro di Schick, che non vuole rimanere nuovamente 'ferito' dopo la recente esperienza.