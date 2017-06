Dopo i brividi, ora la Sampdoria si può rasserenare. Il futuro di Riccardo Pecini e quello blucerchiato resteranno ancora intrecciati a lungo, e non soltanto nella prossima stagione. Ieri, a Roma, si è tenuto un vertice plenario di mercato che ha coinvolto tutti e cinque i principali dirigenti di casa Sampdoria: erano presenti Ferrero, Romei, Osti, Pradè e lo stesso Pecini, E proprio in questa occasione è stata sancita una decisione importante, ossia che la Samp e il direttore sportivo del settore giovanile blucerchiato proseguiranno insieme sino al 2020.



Nei giorni scorsi Pecini era stato tentato dall'Empoli - che ancora ieri sperava di ricevere una risposta positiva - ma soprattutto dal Napoli e dall'Arsenal, che avevano reso noto allo scout doriano il loro gradimento. Dopo un periodo di riflessione però Pecini ha deciso di proseguire il suo impegno a Genova, e nei prossimi giorni secondo Il Secolo XIX sottoscriverà un rinnovo biennale al suo contratto, in scadenza nel 2018. Il nuovo termine sarà come detto esteso sino al 2020, un segnale importante per la Samp.