Trentacinque partite da titolare, tutte giocate ad altissimo livello. E pensare che l'inizio di campionato di Milan Skriniar con la maglia della Sampdoria aveva fatto pensare ad un giocatore ancora troppo acerbo per la Serie A. Qualche errore di troppo, e alcune imprecisioni costate care ai blucerchiati iniziavano a dare adito ad alcuni dubbi. Punti interrogativi che Skriniar ha spazzato via con una stagione praticamente impeccabile da quel momento in avanti. Il centrale slovacco non ha più sbagliato nulla, e ha offerto una serie di prestazioni da stropicciarsi gli occhi.



C'E LA JUVE - Skriniar è migliorato in esperienza, tranquillità e consapevolezza: Giampaolo gli ha insegnato i movimenti corretti, il posizionamento in campo e la famosa 'linea', il resto invece lo hanno fatto le sue qualità fisiche davvero fuori dal comune. Tanto è vero che per il mister doriano l'ex Zilina è uno degli incedibili, ma attenzione: parecchie società hanno puntato gli occhi addosso al giocatore. Al Ferraris si sono visti spesso osservatori delle più svariate squadre, italiane ed europee. E tutti sono rientrati alla base portando con sé relazioni eccellenti in merito alla crescita del difensore classe 1995, perfettamente accudito e assistito dal compagno di reparto Silvestre. Skriniar piace in Bundesliga e pure in Premier, ma occhio alla Serie A, dove almeno un paio di club si assicurarerebbero volentieri il gioiellino doriano. Una delle società maggiormente attive sul fronte Skriniar è la Juventus, che vorrebbe sfruttare il canale aperto con Schik. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di prelevarlo subito per poi lasciarlo a maturare a Genova. Anche l'Inter però pensa al giocatore, in questo caso con una formula diversa: trasferimento immediato a Milano, per puntellare il reparto arretrato nerazzurro. Piccolo retroscena di mercato: a gennaio la Fiorentina aveva provato - invano - ad imbastire una trattativa con la Samp proprio per Skriniar.



LA POSIZIONE DELLA SAMP - Dalle parti di Corte Lambruschini invece hanno le idee piuttosto chiare: Skriniar non parte, per cederlo serve una proposta indecente. Dai 20 milioni in su almeno, questa è la quotazione che fanno i blucerchiati per un giocatore ancora ventiduenne, e che presenta quindi ulteriori margini di miglioramento. E se soltanto un anno fa Skriniar era un oggetto misterioso, oggi è una certezza della Sampdoria 2017-2018. Oltretutto, il giocatore a Genova sta bene, e i rapporti tra l'entourage dello slovacco e la società blucerchiata sono piuttosto buoni. Tanto è vero che a Skriniar verrà molto probabilmente proposto un adeguamento contrattuale per premiarlo della stagione disputata (nonostante l'accordo attuale reciti come data di scadenza 2020). Proprio per questo motivo Inter e Juventus sono avvisate: strappare Skriniar alla Sampdoria non è per nulla facile. E non lo sarà neppure in futuro.



@MontaldoLorenzo