Il primo test di livello, contro il Verona, non è andato granché (ko per 1-0) ora per la Sampdoria aumenta ancora il coefficiente di difficoltà visto che i blucerchiati, domani, affronteranno il Manchester United all’Aviva Stadium di Dublino, in amichevole. Pronostico nettamente a favore dei Red Devils che, tra l’altro, schiereranno alcuni dei top player in rosa, Pogba e Lukaku compresi: sul tabellone Snai il successo di Mourinho viaggia a 1,50. Per chi ama le sorprese - e il calcio d’estate spesso ne riserva - si punta invece a 5,00 sulla vittoria della Samp, il pareggio scende a 4,25. Se vincere sarà un’impresa, non altrettanto dovrebbe essere realizzare almeno un gol per la Samp: una rete blucerchiata è data a 1,38, si punta invece a 1,50 sul Goal, la scommessa su entrambe le formazioni a segno