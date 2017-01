La Sampdoria, vista la partenza di Luka Krajnc (approdato ufficialmente al Frosinone) e considerando anche la squalifica di Silvestre si presenterà alla partita contro l'Empoli con la difesa contata. Anche per questo gli uomini mercato doriani stanno monitorando due piste, per regalare a Giampaolo un'alternativa nel reparto.



I nomi sul taccuino di Corte Lambruschini sono due in particolare: uno è quello di Marios Oikonomou, centrale di proprietà del Bologna. Il giocatore piace da tempo alla dirigenza blucerchiata, così come piace da tempo anche Thomas Heurtaux. Al momento il difensore dell'Udinese ha parecchio mercato anche all'estero, la Samp potrebbe provare ad inserirsi per garantirsi le sue prestazioni. Oltretutto già nello scorso gennaio il francese era stato vicinissimo al club genovese.