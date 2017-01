Continua il casting a tinte blucerchiate. La lente della Sampdoria è puntata sulla difesa, il reparto che più di tutti sarà interessato da trattative, scambi, partenze e volti nuovi. In particolare gli uomini mercato doriano sono alla ricerca di un centrale, considerando anche che Krajnc sembra destinato a lasciare Genova.



Si è fatto il nome di Andreolli, ma anche quello di Marios Oikonomou, difensore del Bologna. E proprio il greco al momento sembrerebbe in cima alla lista del gradimento di Corte Lambruschini. Classe 1992, centrale puro, secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe pensando con convinzione al greco per rinforzare il reparto arretrato.



Oltretutto, i blucerchiati avevano seguito il giocatore già in estate. Non se ne fece nulla, ma a gennaio Ferrero sembra intenzionato a tornare alla carica. E questa potrebbe essere la volta giusta per il trasferimento a Genova.