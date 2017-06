La Sampdoria si ritroverà a dover ricostruire una squadra smembrata da questi primi giorni di calciomercato. L'attacco doriano, con la partenza di Muriel sempre più probabile, avrà un solo interprete tra quelli della scorsa stagione, ossia Fabio Quagliarella. Per affiancarlo, i blucerchiati hanno bisogno di prelevare un titolare, un nome di peso in grado di reggere il reparto insieme al numero 27. A Genova arriverà Caprari all'interno dell'affare Skriniar e una buona riserva affidabile, ad esempio uno tra Falcinelli e Pucciarelli, ma il nome caldo per prendere il posto di Muriel in queste ore è quello di Eder.



NODO INGAGGIO - L'attaccante dell'Inter, ceduto un anno e mezzo fa ai nerazzurri, ha sempre ammesso di essersi trovato bene a Bogliasco, e non ha mai chiuso definitivamente la porta ad un suo ritorno a Genova. Oltretutto i buoni rapporti con l'Inter potrebbero facilitare la trattativa, tanto è vero che il nome dell'italo-brasiliano era già stato accostato alla Sampdoria qualche tempo fa. C'è però un ostacolo importante, ed è rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante. A Milano, Eder percepisce circa 2 milioni di euro a stagione e ha firmato sino al 2020. Una cifra che la Samp non può mettere sul piatto, Giampaolo però non vuole scommesse o giocatori non pronti nei ruoli chiave del suo scacchiere: L'attaccante della Nazionale ha il vantaggio di conoscere già la Serie A, e per caratteristiche tecniche si sposerebbe alla perfezione con lo stile di gioco del mister blucerchiato. Eder, insomma, è un'idea concreta. Ce ne sono anche altre, ma il grande ritorno del numero 23 stuzzica Corte Lambruschini: la Sampdoria riflette, ma la disponibilità economica di sicuro non manca dopo le cessioni di Schick, Skriniar, Bruno Fernandes e Muriel.