Il suo nome continua a tornare ciclicamente tra quelli accostati alla, segno che l'interesse blucerchiato per Lovroesiste ed è concreto. Il giocatore classe 1998, considerato uno dei talenti più interessanti del calcio croato, è un profilo che piace a Corte Lambruschini, tanto è vero che gli uomini mercato doriani sono tornati in pressing sul calciatore della Lokomotiva Zagabria già ad inizio dicembre . La Samp era ed è intenzionata a mantenere contatti intensi e continui con il club di Zagabria, così da guadagnare una posizione più favorevole rispetto alle numerose società che hanno chiesto informazioni per il trequartista fresco ventenne.Majer però sembrava un'idea più percorribile in estate, quando la Samp sarà chiamata a nuovi investimenti sul fronte giovani. Tutt'al più, pareva che la pista Majer potesse tornare di attualità a gennaio in caso di partenza di: Giampaolo si sarebbe ritrovato così il giocatore già 'in casa', in modo tale da poter iniziare il suo lavoro di trasformazione e indottrinamento presentando un calciatore già formato al via della prossima stagione. L'infortunio di Praet, però, potrebbe cambiare i piani della Sampdoria.La dirigenza blucerchiata in questo momento è alle prese con alcune valutazioni. Due sono le strade percorribili: il Doria potrebbe decidere di lasciare tutto inalterato nel reparto, dando fiducia a Barreto e Verre, oppure potrebbe decidere diuna delle operazioni estive. In questa direzione vanno l'idea Bessa - che non sembra convincere poi molto Corte Lambruschini - ma pure la suggestione Majer. Per convincere la Lokomotiva servono però quasi, cifra che potrebbe anche aumentare se altri club dovessero iscriversi nella corsa al talentino croato.