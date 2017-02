La Sampdoria ha ottenuto tutti i permessi necessari: ieri Massimo Ferrero ha incontrato il sindaco di Bogliasco, ha fatto firmare gli ultimi documenti e con sottobraccio le autorizzazioni che consentiranno di far partire i lavori di ammodernamento per il Mugnaini si è presentato a Bogliasco per incontrare la squadra.



L'iter burocratico ormai è concluso, riporta l'edizione genovese de La Repubblica, e a breve inizieranno tutte le operazioni. A fine marzo verranno demoliti gli spogliatoi delle giovanili, poi si passerà alla costruzione dei nuovi spogliatoi della prima squadra, che quindi non si cambierà più nella vecchia, storica palazzina rossa. La tribuna 'lato monte', da tempo inagibile, è già stata invece demolita. Verrà rifatto anche il terreno da gioco del campo principale, mentre ad aprile sarà inaugurata anche una delle costruzioni acquistate al Poggio grazie al Credito Sportivo e che rappresenterà la casa per le giovanili blucerchiate nel futuro.