La Sampdoria sta valutando diversi profili in vista del mercato di gennaio; la priorità dei blucerchiati è rinforzare il reparto difensivo e per questo sono stati avviati i contatti con l'Inter per Marco Andreolli, sul quale però c'è da battere la concorrenza del Bologna. Sulle fasce, al contrario, eventuali nuove entrare saranno legate alle uscite di Pedro Pereira e Dodò, che sono ai margini del progetto tecnico della Samp; in caso di cessione degli esuberi saranno valutati, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, anche Santon e Nagatomo, che non stanno trovando spazio all'Inter da quando è arrivato Pioli.