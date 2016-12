Incroci di mercato tra Genova, sponda Sampdoria, Torino e Napoli. Due i nomi sul piatto, e parliamo ovviamente di difensori: Matias Silvestre e Lorenzo Tonelli. I blucerchiati, così come i granata, sono alla ricerca di un centrale affidabile. Inevitabile che gli obiettivi dell'una e dell'altra squadra possano incrociarsi.



La dirigenza piemontese già in estate aveva sondato Silvestre, che è in scadenza di contratto con il club di Corte Lambruschini e che non è stato convocato da mister Giampaolo per la trasferta di Verona, dando adito a qualche sussurrro di mercato. Nel frattempo dalla Sampdoria sono già partite alcune telefonate, direzione Napoli, per sondare la disponibilità degli azzurri a cedere almeno in prestito Lorenzo Tonelli.



L'ex Empoli è chiuso nelle gerarchie di Sarri, ma Giuntoli valuterà con attenzione se cederlo a gennaio considerando anche la lunga indisponibilità di Koulibaly, assente a causa della Coppa d'Africa. Senza il senegalese, la retroguardia campana si ritroverebbe in difficoltà numerica: e Tonelli potrebbe tornare davvero molto utile. La Samp, dal canto suo, vorrebbe imbastire un'operazione legata ad un prestito, magari con un'opzione per il riscatto a giugno. Torino permettendo, ovviamente, perchè Cairo oltre a Silvestre segue anche lo stesso Tonelli, in coppia con l'ex Atalanta Grassi.



Una situazione da sbrogliare, quindi, con una certezza: Sampdoria, Napoli e Torino si parlano e riflettono. E il mercato dei difensori, a gennaio, regalerà parecchi sussulti.