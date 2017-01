Viene dalla Francia il profilo nuovo in chiave calciomercato per la Sampdoria. Si tratta di un mediano, di proprietà del Nantes, e porta un nome importante per i calciatori di origine africana: Touré. Di nome però fa Abdoulay, non Yaya o Kolo, ed è nato nel 1994 a Nantes, ma la sua famiglia è originaria della Guinea.



Cresciuto nelle giovanili gialloverdi, il mediano non aveva trovato spazio in stagione sino al cambio di allenatore: il cambio da Girard a Sergio Conceição però lo ha messo al centro della formazione francese, di cui è diventato un punto fermo. La Sampdoria lo avrebbe messo nel mirino per giugno, e secondo L'Equipe avrebbe già visionato il giocatore. A ingolosire i blucerchiati oltretutto sarebbe la situazione contrattuale del calciatore, in scadenza proprio al termine del campionato. Touré non piace però solo alla società genovese: lo seguono anche due tedesche, ossia il Borussia Mönchengladbach e il Colonia.