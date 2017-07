I rinforzi tanto attesi da Marco Giampaolo per la difesa potrebbero arrivare a stretto giro di posta. E non si tratterebbe di un solo colpo, bensì di una doppia operazione: la Sampdoria risponde così alle richieste del suo allenatore: lo fa cercando di chiudere una doppia trattativa, quella per lo spagnolo Jorge Merè e per il gambiano Omar Colley.



Secondo gianlucadimarzio.com i due centrali non rappresenterebbero uno l'alternativa all'altro per il club blucerchiato, ma sarebbero in realtà due piste distinte, che da Corte Lambruschini stanno seguendo in parallelo. Per Merè, di proprietà dello Sporting Gijon, la trattativa procede a ritmo serrato nonostante ci siano parecchie società interessate al calciatore classe 1997. Per quanto riguarda Colley, invece, la Samp ha già trovato l'intesa con il giocatore. Manca ancora l'accordo con il Genk, ed è su questo fronte che si concentreranno gli sforzi della dirigenza doriana nei prossimi giorni.